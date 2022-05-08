Ронни О'Салливан рассказал, в каком случае и куда перенёс бы чемпионат мира из Крусибла

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан высказался о возможности переноса розыгрышей чемпионата мира из театра Крусибл в Шеффилде (Англия) в другое место. Первенство планеты ежегодно проводится в Крусибле с 1977 года.

«Мне очень нравится Крусибл, я думаю, что это потрясающее место. Это что-то культовое, блестящая атмосфера. Это наше лучшее место, и я бы перенёс его только в том случае, если бы можно было собрать 5000 человек, что означало бы удвоение призового фонда. Или если Китай сделает предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Иначе зачем переносить его из Шеффилда? Шеффилд отлично подходит для снукера, это что-то вроде родины снукера. Пока кто-нибудь не сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться, я проводил бы его там, где сейчас проводят», — приводит слова О'Салливана Snooker.by со ссылкой на Talk Sport.