Старшая дочь Ронни О'Салливана заявила, что не позволит ему видеться с трёхлетней внучкой

Тейлор-Энн Магнус, старшая дочь семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О'Салливана, призналась, что не намерена позволять отцу видеться с её трёхлетней дочерью Зарой. В случае подобной просьбы от Ронни она бы отказалась.
О'Салливан встречался с матерью Тейлор два года в 1990-х. На протяжении детства девушки она встречалась со знаменитым отцом несколько раз.
«Мне было 17 или 18 лет, когда я видела его в последний раз, и я простила его про себя, хотя это не оправдывает того, что он сделал. Я смирилась с тем, что его не будет в нашей жизни, и я согласна с этим. Но с тех пор, как у меня родилась дочь, я подумала: «Я действительно не хочу, чтобы этот человек был в моей жизни». Я бы не хотела, чтобы кто-то вроде него был возле меня и моего ребёнка.
Расскажу ли я дочери о дедушке, когда она вырастет? Это сложно. Когда она пойдёт в школу, и по прошествии многих лет люди смогут найти что-то в Интернете и начать спрашивать у неё что-нибудь. Когда она станет старше, я могу сказать ей в качестве предварительного предупреждения», — приводит слова Магнус Mirror.
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