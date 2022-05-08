Волейболистки «Локомотива» победили «Уралочку» и повели в финале чемпионата России
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Завершился третий матч финальной серии чемпионата России среди женских волейбольных команд.
«Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга приняла в Нижнем Тагиле калининградский «Локомотив». Победу со счётом 3-2 (19:25, 25:17, 16:25, 25:22, 15:11) одержал «Локомотив» и повёл в серии – 2-1. Четвёртый матч между командами состоится завтра, 9 мая.
Напомним, калининградский «Локомотив» является действующим чемпионом страны. Серебро в прошлом году досталось московскому «Динамо, бронза – «Динамо-Казань».
Чемпионат России. Женщины. Финал. Третий матч
«Локомотив» (Калининград) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3-2 (19:25, 25:17, 16:25, 25:22, 15:11).
Ранее стал известен новый тренер женской национальной команды – это сербский специалист Зоран Терзич.
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