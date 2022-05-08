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Волейболистки московского «Динамо» стали бронзовыми призёрами чемпионата России

Волейболистки московского «Динамо» стали бронзовыми призёрами чемпионата России
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Завершился матч за третье место чемпионата России среди женских волейбольных команд.

Московское «Динамо» приняло на домашней территории шестикратного чемпиона национального первенства «Динамо – Ак-Барс» из Казани. Победу со счётом 3-0 (25:21, 25:21, 25:22) одержали хозяева, завершив серию со счётом 3-0.

«Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный призёр, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.

Чемпионат России. Женщины. Встреча за бронзу. Третий матч

«Динамо» (Москва) – «Динамо – Ак-Барс» (Казань) – 3-0 (25:21, 25:21, 25:22).

За победу же завтра, 9 мая, поборются «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга и калининградский «Локомотив», на данный момент ведущий в серии 2-1.

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