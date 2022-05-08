Чемпион мира по снукеру О’Салливан подтвердил, что хочет провести спарринг с Пимблетом

Семикратный чемпион мира по снукеру О’Салливан подтвердил, что готов на время сменить сферу деятельности. Ранее британец утверждал, что боец UFC Пэдди Пимблетт предложил ему провести спарринг. По словам О’Салливана он действительно готовиться выйти в октагон.



«Я всегда любил бокс. А затем, когда я посмотрел несколько боёв UFC, я полюбил ММА. В грэпплинге так нужны навыки! Да и есть ударная сторона боя.



Я побывал в спортзале Пэдди, посмотрел на его упражнения и тренировку. Я планирую выйти в клетку, поспарринговать. Будет время, отправлюсь в Ливерпуль, там проведём грэпплинговый бой», — цитирует О’Салливана Daily Express.

Ранее О'Салливан стал победителем чемпионата мира, который проходил в Шеффилде.