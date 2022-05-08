Ян Непомнящий уступил американцу Уэсли Со в 4-м туре Grand Chess Tour в Бухаресте

Завершился 4-й тур этапа международной шахматной серии Grand Chess Tour, проходящего в Бухаресте (Венгрия).

В рамках соревнований в нейтральном статусе принимает участие и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В матче четвёртого игрового дня он уступил со счётом 0:1 американцу Уэсли Со.

Международная шахматная серия Grand Chess Tour. Этап Superbet Chess Classic. 4-й тур

Уэсли Со – Ян Непомнящий 1:0

Шахрияр Мамедьяров – Богдан-Даниель Дяк 1/2:1/2

Алиреза Фируджа – Рихард Раппорт 1/2:1/2

Максим Вашье-Лаграв – Фабиано Каруана 1:0

Леньер Домингес – Левон Аронян 0:1.

Пятый игровой день соревнований состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 15:00 мск.

Ранее Непомнящий свёл вничью игру с другим американцем – Леньером Домингесом.