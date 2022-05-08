Ян Непомнящий уступил американцу Уэсли Со в 4-м туре Grand Chess Tour в Бухаресте
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Завершился 4-й тур этапа международной шахматной серии Grand Chess Tour, проходящего в Бухаресте (Венгрия).
В рамках соревнований в нейтральном статусе принимает участие и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В матче четвёртого игрового дня он уступил со счётом 0:1 американцу Уэсли Со.
Международная шахматная серия Grand Chess Tour. Этап Superbet Chess Classic. 4-й тур
Уэсли Со – Ян Непомнящий 1:0
Шахрияр Мамедьяров – Богдан-Даниель Дяк 1/2:1/2
Алиреза Фируджа – Рихард Раппорт 1/2:1/2
Максим Вашье-Лаграв – Фабиано Каруана 1:0
Леньер Домингес – Левон Аронян 0:1.
Пятый игровой день соревнований состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 15:00 мск.
Ранее Непомнящий свёл вничью игру с другим американцем – Леньером Домингесом.
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