Сёстры Дина и Арина Аверины выложили селфи в одинаковых нарядах

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины опубликовали новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменки выложили селфи в одинаковых нарядах: чёрный топ и серые шорты.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле — августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: