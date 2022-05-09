Сёстры Дина и Арина Аверины выложили селфи в одинаковых нарядах
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины опубликовали новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменки выложили селфи в одинаковых нарядах: чёрный топ и серые шорты.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле — августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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