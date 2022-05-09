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Трамп оценил шансы О’Салливана стать рекордсменом по количеству титулов на ЧМ

Трамп оценил шансы О’Салливана стать рекордсменом по количеству титулов на ЧМ
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Чемпион мира по снукеру 2019 года англичанин Джадд Трамп поделился мнением о дальнейших перспективах соотечественника Ронни О’Салливана. Ранее Трамп в финале чемпионата мира 2022 года уступил О’Салливану в финале со счётом 13:18. Ронни стал семикратным чемпионом мира, теперь по количеству титулов он делит мировой рекорд со Стивеном Хендри. Трамп считает, что О’Салливан сможет его превзойти.

«Я не удивлюсь, если он побьёт рекорд и выиграет чемпионат мира в восьмой раз. На чемпионате мира Ронни был на другом уровне, чем другие игроки. Казалось, что чемпионом может стать лишь он.

Сейчас у него семь побед. Я думаю, что восемь титулов — вполне реалистичная цифра. 10 выиграть будет сложновато, но восемь… Я уверен, что это возможно. Очевидно, что он установит новый рекорд. Хоть сам Ронни и не говорит об этом, но я уверен, что это — его большая цель», — цитирует Трампа Express.

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