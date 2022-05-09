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Сергей Карякин прокомментировал известие о смерти старейшего гроссмейстера мира Авербаха

Сергей Карякин прокомментировал известие о смерти старейшего гроссмейстера мира Авербаха
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о смерти 100-летнего Юрия Авербаха, который был старейшим гроссмейстером мира.

«Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. По эндшпильным книгам Юрия Львовича я занимался с детства и благодаря ним сделал огромный шахматный скачок! Также в соавторстве с Михаилом Абрамовичем Бейлиным он написал прекрасную книгу для детей «Путешествие в шахматное королевство», которую я рекомендую всем начинающим шахматистам.

В разное время Юрий Львович был ведущим гроссмейстером, главредом шахматного журнала, историком шахмат, автором книг, шахматным арбитром, автором шахматной передачи и просто человеком, беззаветно любящим шахматы!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Авербах — бывший председатель шахматной федерации СССР, автор серии книг об эндшпиле и главный редактор журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматы в России». В 1949 и 1950 годах Авербах становился чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. В составе сборной CCCР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы.

В сто лет — за доской. Правда ли, что шахматисты живут дольше обычных людей? В сто лет — за доской. Правда ли, что шахматисты живут дольше обычных людей?

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?

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