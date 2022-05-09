Сергей Карякин прокомментировал известие о смерти старейшего гроссмейстера мира Авербаха

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о смерти 100-летнего Юрия Авербаха, который был старейшим гроссмейстером мира.
«Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. По эндшпильным книгам Юрия Львовича я занимался с детства и благодаря ним сделал огромный шахматный скачок! Также в соавторстве с Михаилом Абрамовичем Бейлиным он написал прекрасную книгу для детей «Путешествие в шахматное королевство», которую я рекомендую всем начинающим шахматистам.
В разное время Юрий Львович был ведущим гроссмейстером, главредом шахматного журнала, историком шахмат, автором книг, шахматным арбитром, автором шахматной передачи и просто человеком, беззаветно любящим шахматы!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Авербах — бывший председатель шахматной федерации СССР, автор серии книг об эндшпиле и главный редактор журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматы в России». В 1949 и 1950 годах Авербах становился чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. В составе сборной CCCР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
- 9 мая 2022
-
10:01
-
09:53
-
09:34
-
02:41
-
00:33
- 8 мая 2022
-
21:07
-
20:33
-
20:18
-
19:57
-
18:28
-
14:56
-
13:19
-
01:01
-
00:43
-
00:05
- 7 мая 2022
-
22:47
-
22:29
-
20:52
-
20:20
-
18:21
-
17:56
-
17:40
-
15:08
- 6 мая 2022
-
21:40
-
17:49
-
17:39
-
16:34
-
12:02
-
10:01
-
09:42
-
00:59
-
00:01
- 5 мая 2022
-
23:16
-
23:04
-
21:29