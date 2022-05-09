Чемпион ОИ Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади. Фото

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади, который проходит сегодня, 9 мая, в День Победы. Нагорный (крайний справа на фото) выступил как глава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: скриншот трансляции

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: