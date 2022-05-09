Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион ОИ Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади. Фото

Чемпион ОИ Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади. Фото
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади, который проходит сегодня, 9 мая, в День Победы. Нагорный (крайний справа на фото) выступил как глава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: скриншот трансляции

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.

«Особенный день». Фото канадских тренеров на 9 Мая, которые сейчас сложно представить «Особенный день». Фото канадских тренеров на 9 Мая, которые сейчас сложно представить

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022