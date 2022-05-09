Двоюродная сестра снукериста О’Салливана: смотрели ЧМ всей семьёй, не могли сдержать слёз

Мария Каталано, двоюродная сестра снукериста Ронни О’Салливана, высказалась о его победе на чемпионате мира, который проходил в Шеффилде (Англия). О’Салливан выиграл чемпионат мира в седьмой раз в карьере и сравнялся по этому результату с мировым рекордсменом Стивеном Хендри.
«Мы смотрели турнир всей семьёй. Не могли сдержать слёз. Мы с ним прошли весь этот турнир.
В Ронни я вижу своего отца, он его копия. Это было очень эмоционально. Я всегда знала, что Ронни — величайший снукерист. Иногда я не могу поверить, что он мой двоюродный брат. Мы раньше проводили много времени вместе, когда были моложе. Он мне здорово помогал», — цитирует Каталано Daily Express.
В финале турнира О’Салливан обыграл Джадда Трампа со счётом 18:13.
Главные звёзды снукера – кто они?
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