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«Мама потеряла дар речи». Лидия Иванова рассказала, как принесла домой первую стипендию

«Мама потеряла дар речи». Лидия Иванова рассказала, как принесла домой первую стипендию
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Двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях гимнастов Лидия Иванова вспомнила, как принесла домой свою первую спортивную стипендию.

«Когда мне начали платить ежемесячную спортивную стипендию в 1200 рублей (до денежной реформы 1961 года. — Прим. «Чемпионата»), и я принесла деньги домой и выложила их на стол, моя мама просто потеряла дар речи. Глаза у неё были такими, что я примерно поняла, что она в этот момент обо мне подумала.

И немудрено: такой суммы при своей зарплате в 300 рублей, которую к тому же никогда не выдавали в один приём, она никогда в жизни в глаза не видела. Не говоря уже о том, чтобы в руках её держать. И, по-моему, до того самого дня мама вообще не очень понимала, чем именно я в своём зале занимаюсь», — цитирует Иванову «RT на русском».

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