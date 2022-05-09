Лидия Иванова рассказала об отношениях с Ларисой Латыниной, которая родилась в Херсоне

Двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях гимнастов Лидия Иванова рассказала об отношениях с девятикратной чемпионкой ОИ Ларисой Латыниной, родившейся в Херсоне. По словам 85-летней Ивановой, она каждый день созванивается с 87-летней Латыниной.
«Непростая тема. Лариса родилась в Херсоне, который сейчас каждый день фигурирует в новостных сводках, и я прекрасно понимаю, что творится у человека в душе, тем более у более возрастного человека, чем я сама. Поэтому стараюсь максимально её беречь. Не задавать вопросов, не затрагивать в разговорах тех или иных тем.
Тем не менее мы созванивается каждый день. Ведь, по большому счёту, всё, что мы можем сейчас сделать, — это всеми силами поддерживать друг друга», — цитирует Иванову «RT на русском».
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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