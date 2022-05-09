Юсков — о завершении карьеры: пока я ощущаю подъём

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков, завершивший карьеру, прокомментировал это решение. Также он рассказал о том, как переживает первые дни после ухода из спорта.
«Меня даже от этого как-то вставило. Предполагаю, что идёт выброс гормонов. Из-за чего он произошёл, трудно сказать. Но пока я ощущаю подъём. Понимаю, что это воодушевление существует в моей голове. У меня по жизни много было таких ситуаций, когда ты поступаешь нестандартно и очень круто поворачиваешь в другую сторону. От этого прёт. Пока был дома и лечился, подумывал, что уже, наверное, не получится. Юношеский заряд, который был, — его уже нет. Ни в голове, ни в теле. Опустошён ли я? Не-а. Иногда бывает ощущение ненужности. Оттого, что я не знаю, где моё место», — цитирует Юскова «РБ Спорт».
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