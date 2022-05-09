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Юсков рассказал, сколько могут зарабатывать конькобежцы за сезон

Юсков рассказал, сколько могут зарабатывать конькобежцы за сезон
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Бывший российский конькобежец, трёхкратный чемпион мира Денис Юсков, завершивший карьеру в 2022 году, рассказал о зарплатах спортсменов. По словам Юскова, лучшие конькобежцы зарабатывают около $ 60 тыс.

«Победа в Кубке мира — $ 20 тыс. Это шесть этапов. Но если ты на этапе ещё выигрываешь дистанцию, то это плюс $ 1,5 тыс. На чемпионате мира можно ещё двадцаточку. Короче, за сезон $ 60-70 тыс. можно было бы заработать. Но это нужно быть Кулижниковым. Это международные расценки.

Юсков? По-разному. Тысяч 30-40 можно заработать. Пацаном я устанавливал рекорды. Когда стремился к рекорду среди взрослых, у меня была мысль: «Я впишу своё имя в историю». Ребят, это всё чушь полная. Вообще, забудьте про историю», — цитирует Юскова «РБ Спорт».

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