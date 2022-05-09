Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию. Это сделал лично глава МИД

Главе Всероссийской федерации художественной гимнастики, главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию. Об этом заявил глава министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Также он запретил въезд в страну, в частности, певцу Филиппу Киркорову и артисту эстрады Владимиру Винокуру.
«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. (скорее всего, Ринкевич имеет в виду Е. Петросяна. — Прим. «Чемпионата») и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию», — написал чиновник на своей странице в социальной сети «Твиттер».
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