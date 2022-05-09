«Наплевать». Ирина Винер-Усманова отреагировала на запрет на въезд в Латвию

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова прокомментировала то, что ей запретили въезд в Латвию. Ранее об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он лично принял такое решение.

«Без комментариев. Спросите лучше у Филиппа Киркорова. Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».

Напомним, помимо Ирины Винер-Усмановой, в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, вошли певец Филипп Киркоров, а также артисты эстрады Владимир Винокур и Евгений Петросян.

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