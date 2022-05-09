«Наплевать». Ирина Винер-Усманова отреагировала на запрет на въезд в Латвию
Поделиться
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова прокомментировала то, что ей запретили въезд в Латвию. Ранее об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он лично принял такое решение.
«Без комментариев. Спросите лучше у Филиппа Киркорова. Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».
Напомним, помимо Ирины Винер-Усмановой, в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, вошли певец Филипп Киркоров, а также артисты эстрады Владимир Винокур и Евгений Петросян.
Также посмотрите видео, в котором рассказано, каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
Комментарии
- 9 мая 2022
-
16:01
-
15:42
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:45
-
13:01
-
12:12
-
11:43
-
10:49
-
10:01
-
09:53
-
09:34
-
02:41
-
00:33
- 8 мая 2022
-
21:07
-
20:33
-
20:18
-
19:57
-
18:28
-
14:56
-
13:19
-
01:01
-
00:43
-
00:05
- 7 мая 2022
-
22:47
-
22:29
-
20:52
-
20:20
-
18:21
-
17:56
-
17:40
-
15:08
- 6 мая 2022
-
21:40
-
17:49
Партнерский контент