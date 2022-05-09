Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Нагорный сыграет за ФК «Сахалинец»

Олимпийский чемпион Нагорный сыграет за ФК «Сахалинец»
Комментарии

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец». Этот клуб в будущем может выступить в ФНЛ-2, в настоящее время «Сахалинец» проходит процесс лицензирования.

«Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре — пока непонятно. Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером 12. Для нас это большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей», — цитирует владельца клуба Михаила Литвина «РБ Спорт».

Новость по теме
Чемпион ОИ Никита Нагорный принял участие в Параде Победы на Красной площади. Фото
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022