Олимпийский чемпион Нагорный сыграет за ФК «Сахалинец»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец». Этот клуб в будущем может выступить в ФНЛ-2, в настоящее время «Сахалинец» проходит процесс лицензирования.

«Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре — пока непонятно. Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером 12. Для нас это большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей», — цитирует владельца клуба Михаила Литвина «РБ Спорт».