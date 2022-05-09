Евгений Рылов: мне не стыдно за то, что я русский

Двукратный олимпийский чемпион российский пловец Евгений Рылов высказался в социальных сетях о празднике 9 мая.
«Хочу всех поздравить с великим праздником – Днём Победы!
В войне 1941–1945 гг. наша страна потеряла более 40 млн человек, общая убыль населения составила 52 млн. Вторая мировая — самая масштабная война в истории человечества.
Вдумайтесь: тогда мы потеряли больше жизней, чем другие страны-участники, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ!!! Это ли не повод чтить день, который символизирует самую большую потерю, которую когда-либо несла какая-либо страна в своей истории?
Именно поэтому МНЕ НЕ СТЫДНО, что я русский, я гордо достаю в путешествиях свой бордовый паспорт, я рад быть гражданином великой страны! И я поддерживаю своего президента, который любит мою страну и не допускает сгущения туч у наших границ.
ПРАЗДНОВАТЬ не хочется. Гибнут наши парни сейчас. Но ПОМНИТЬ — мы обязаны. Проводить парад — тоже. Никто не забыт, ничто не забыто!» – написал спортсмен.
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