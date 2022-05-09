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Тренер украинских гимнастов: российская команда призывала снять нас с этапа Кубка мира

Тренер украинских гимнастов: российская команда призывала снять нас с этапа Кубка мира
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Ирина Надюк, член тренерской команды сборной Украины по спортивной гимнастике, рассказала о недоброжелательном поведении российской команды на этапе Кубка мира, прошедшем со 2 по 5 марта в Дохе (Катар).

«Мы их не обижали, как они потом утверждали в своих соцсетях, что мы их там оскорбляли, унижали. Но вот поступок Ильи Ковтуна, Ромы Ващенко и Назара Чепурного, когда они выходили на помост с флагами Украины на плечах, россиян очень сильно зацепил.

Почему-то другие страны это не оскорбило. Они понимали, что в Украине идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и спортсмены поддерживают свою страну. Почему-то другие страны не обиделись и не чувствовали себя ущербными, а вот именно русские спортсмены и тренеры чувствовали себя униженными и оскорблёнными.

Они всем делегациям рассказывали, что пусть Украина снимется с соревнований, посидит на трибунах, а они им покажут, как надо соревноваться. Так вот, Илья Ковтун попал на всех шести снарядах в финалы и показывал, как надо соревноваться, завоёвывая награды. И у Назара Чепурного была медаль, и Рома Ващенко в финале был. А они попали на единственном снаряде и завоевали одну бронзу», – приводит слова наставницы издание «Обозреватель».

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