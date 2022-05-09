«Локомотив» неожиданно обыграл казанский «Зенит» и вышел в финал мужской Суперлиги

Завершился матч полуфинала чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, проходящего в Казани.

Лидер соревнований казанский «Зенит» встретился с новосибирским «Локомотивом». Победу со счётом 3-0 (25:23, 25:23, 25:21) одержал «Локомотив».

Чемпионат России. Мужчины. Полуфинал

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Казань) – 3-0 (25:23, 25:23, 25:21)

В финальном мачте «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», до этого со счётом 3-1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23) обыгравшим «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Ранее волейболистки московского «Динамо» одолели со счётом 3-0 в серии казанский «Динамо-Ак Барс» и завоевали бронзу. «Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный призёр, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.