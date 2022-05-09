Завершился чемпионат России по нардам — 2022. Этот вид спорта официально признан в России

В воскресенье, 8 мая, в Краснодаре завершился чемпионат России по спортивным нардам. В турнире приняло участие более 200 человек из 20 регионов страны.



Титулы в коротких нардах завоевали: Царук Манукян (Калужская область), Юрий и Сергей Акоповы (Москва) – в парном разряде, а также Ацамаз Арсагов (Северная Осетия) – в блице.



Ранее чемпионом страны по длинным нардам стал Александр Шашков из Сахалина. Генри Гаспарян из Смоленской области выиграл турнир по длинным нардам с удвоением.



Нарды — настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделённой на две половины. Есть две основные разновидности — длинные и короткие нарды. Классическими считаются длинные. В марте 2022 года нарды были официально признаны видом спорта в России.