46-летняя Оксана Чусовитина решила выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях, гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, заявила, что приняла решение принять участие в следующих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.
«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!» — приводятся слова 46-летней Чусовитиной на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.
По словам спортсменки, на её решение повлияло то, что Азиатские игры, которые изначально должны были состояться в 2022 году, перенесли на 2023 год.
Оксана Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан. После Олимпиады в Токио, прошедшей летом 2021 года, Оксана объявила о завершении карьеры, но затем передумала.
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