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Президент ФСГР отреагировал на решение 46-летней Оксаны Чусовитиной выступить на ОИ-2024

Президент ФСГР отреагировал на решение 46-летней Оксаны Чусовитиной выступить на ОИ-2024
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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, решила принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

46-летняя Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан. После Олимпиады в Токио, прошедшей летом 2021 года, Оксана объявила о завершении карьеры, но затем передумала.

«Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность. Это очень талантливый человек, поэтому искренне желаю ей успехов.

Касательно её решений завершить карьеру и затем вернуться в спорт, сказать особо нечего. Если она чувствует в себе силы и дальше выступать на самом высоком уровне, то почему бы и нет. Прогнозы относительно её возможного результата в Париже делать не хочу. Лишь пожелаю ей выступить как можно лучше», — цитирует Титова «РИА Новости Спорт».

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