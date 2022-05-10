Казанский «Зенит» стал бронзовым призёром мужского чемпионата России по волейболу
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Казанский «Зенит» стал бронзовым призёром чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022. Отметим, что «Финал шести» проходит в Казани, так как «Зенит» выиграл регулярный чемпионат.
В матче за третье место казанцы уверенно обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0 (25:19, 25:19, 25:14).
Чемпионат России. Мужчины. Матч за третье место
«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3-0 (25:19, 25:19, 25:14)
Отметим, что команда Алексея Вербова была основным претендентом на золото чемпионата, однако неожиданно в полуфинале уступила новосибирскому «Локомотиву» 3-0 (25:23, 25:23, 25:21).
Золотые медали же между собой разыграют «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо» (Москва).
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