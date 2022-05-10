Волейболисты московского «Динамо» выиграли чемпионат России — 2021/2022

Московское «Динамо» стало победителем чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022. «Финал шести» прошёл в Казани, так как местный «Зенит» выиграл регулярный чемпионат.
В матче за титул москвичи в упорной борьбе обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).
Чемпионат России. Мужчины. Финал
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).
Для «Динамо» это четвёртый титул в истории. Ранее бело-голубые выигрывали национальный чемпионат в 2006, 2008 и 2021 годах. «Локомотив» завоевал серебряные медали Суперлиги во второй раз.
Отметим, что бронзовым призёром соревнований стал казанский «Зенит», в матче за третье место обыгравший «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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