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Московское «Динамо» во второй раз подряд выиграло мужской чемпионат России по волейболу

Московское «Динамо» во второй раз подряд выиграло мужской чемпионат России по волейболу
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Московское «Динамо» во второй раз подряд выиграло чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В матче за титул в сезоне-2021/2022 бело-голубые в упорной борьбе обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

Чемпионат России. Мужчины. Финал

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

Это четвёртый титул в истории волейбольного «Динамо». Ранее бело-голубые выигрывали национальный чемпионат в 2006, 2008 и 2021 годах.

В прошлом сезоне в решающем матче «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в текущем розыгрыше занял четвёртое место, со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24).

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