Волейболист московского «Динамо» Павел Панков признан MVP «Финала шести» ЧР

Подведены индивидуальные итоги «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022. Соревнования прошли в Казани, так как местный «Зенит» выиграл регулярный чемпионат. Титул же, второй год подряд, завоевали волейболисты московского «Динамо».

Лучшим игроком «Финала шести» стал волейболист московского «Динамо» Павел Панков, он же был признан лучшим связующим.

Лучшим диагональным стал ещё один представитель «Динамо» Цветан Соколов.

Лучшими доигровщиками признаны – Денис Богдан («Динамо» (Москва)) и Сергей Савин («Локомотив» (Новосибирск)).

Лучшими блокирующими стали Ильяс Куркаев («Локомотив» (Новосибирск)) и Александр Волков («Зенит», (Казань)).

Лучшим либеро признан Роман Мартынюк из новосибирского «Локомотива».