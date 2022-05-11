Игрок «Динамо» Лихошерстов: перед тай-брейком сказал ребятам снять оковы и кайфовать

Блокирующий московского «Динамо» Вадим Лихошерстов рассказал, как мотивировал команду перед тай-брейком в финале чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022.
Напомним, «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).
«Просто сказал, что было внутри меня. Что надо наслаждаться моментом, снять оковы и кайфовать от игры, не думать о результате – тогда он сам придёт. Когда ты раскован, можешь действовать не боясь ошибки. Иногда ты попадаешь в какие-то мысли, думаешь, что результат уже очень близко, его хочется пощупать, но это может быть ловушкой. Поэтому, конечно, важно в любой ситуации сохранять хладнокровие. Играть с холодной головой, но с горячим сердцем. Хоть банальные вещи говорю, но это истина», — приводит слова Лихошерстова «Спорт Бизнес Online».
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