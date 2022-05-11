Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу в чемпионате России

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в финале чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги в сезоне-2021/2022.

Напомним, «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

«Защитить титул, как оказалось, гораздо сложнее. Сейчас опустошение. Ещё и матч получился такой, что интрига удерживалась до последнего момента, разве что кроме пятой партии. Там было понятно, что мы завладели инициативой. Финал удался.

Как настраивал команду на пятый сет? Мы все делились мнениями. Каждый вложил чуточку своей души и результат получился. Был проделан большой путь. Не всё было ровно в этом сезоне. Были обидные проигрыши, но мы не утратили веру в себя и двигались по финалу, сконцентрировались. Это была четвёртая игра, было тяжело.

В целом по сезону у нас были потери. После травмы Ильи Власова нам пришлось полностью перестраивать игру, так как он был ключевой фигурой в нашей схеме. Долго это отрабатывали, чтобы прийти к однородному составу, пониманию, что делать в этой или другой ситуации. И самая лучшая игра пришлась на финал. Каждый сделал всё, что должен был», — приводит слова Брянского «Спорт Бизнес Online».