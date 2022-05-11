Главный тренер «Локомотива» объяснил причину поражения в финале ЧР от «Динамо»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в финале чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Тяжело проигрывать финал. Парни бились, отдали всё, что могли. Думаю, что возраст игроков в конце четвёртой и пятой партии сказался. Наши доигровщики старше и подустали больше, чем их линия. Это сказалось на эффективности в атаке и на подачах. Играем весь турнир в два доигровщика, у нас усталости накопилось больше. Их доигровка была свежее в конце. Нужно было перебросить игру в другую сторону, но мы не всегда это делали. За счёт этого «Динамо» смогло в концовке победить.
У меня нет вопросов к ребятам. Сезон на позитиве. И регулярка, и «Финал шести». Такая жизнь. В спорте всё может быть. Нужно принимать и такие поражения, чтобы сделать свои выводы, как играть такие матчи. Многие ребята нашей команды впервые провели такой финал», — приводит слова Константинова «Спорт Бизнес Online».
Напомним, «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).
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