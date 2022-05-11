Чемпион мира в беге на 100 м Коулман успешно вернулся после дисквалификации
Поделиться
Чемпион мира в беге на 100 метров Кристиан Коулман впервые выступил после допинговой дисквалификации. Американец выиграл забег в рамках Континентального тура в Токио (Япония), показав результат 10,09 секунды.
Напомним, в октябре 2020 года легкоатлет угодил в очередной скандал из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, из-за чего был отстранён и пропустил Олимпиаду в Токио.
«Идея заключалась в том, чтобы приехать сюда и попытаться хорошо выступить. Думаю, у меня получилось. Теперь у меня есть база, опираясь на которую, я продолжу прогрессировать», – приводит слова спортсмена издание Marca.
Кристиан Коулман является двукратным победителем чемпионата мира 2019 года, прошедшего в Дохе (Катар).
Комментарии
- 11 мая 2022
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
01:23
-
01:01
-
00:56
- 10 мая 2022
-
22:31
-
22:16
-
21:45
-
21:34
-
17:25
-
10:50
-
09:35
- 9 мая 2022
-
21:05
-
21:00
-
20:27
-
19:51
-
19:38
-
19:35
-
18:41
-
18:24
-
17:22
-
16:01
-
15:42
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:45
-
13:01
-
12:12
-
11:43
-
10:49
-
10:01
-
09:53
-
09:34
Партнерский контент