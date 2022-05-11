Чемпион мира в беге на 100 м Коулман успешно вернулся после дисквалификации

Чемпион мира в беге на 100 метров Кристиан Коулман впервые выступил после допинговой дисквалификации. Американец выиграл забег в рамках Континентального тура в Токио (Япония), показав результат 10,09 секунды.

Напомним, в октябре 2020 года легкоатлет угодил в очередной скандал из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, из-за чего был отстранён и пропустил Олимпиаду в Токио.

«Идея заключалась в том, чтобы приехать сюда и попытаться хорошо выступить. Думаю, у меня получилось. Теперь у меня есть база, опираясь на которую, я продолжу прогрессировать», – приводит слова спортсмена издание Marca.

Кристиан Коулман является двукратным победителем чемпионата мира 2019 года, прошедшего в Дохе (Катар).