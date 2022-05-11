Евгений Рылов не станет оспаривать отстранение FINA
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов не станет оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) о его дисциплинарном наказании, сообщает со ссылкой на источник издание «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев за посещение концерта-митинга, состоявшегося 18 марта в «Лужниках» и посвящённого годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
25-летний Рылов – двукратный победитель Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянин стал первым на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также на счету спортсмена – две золотые медали на дистанции 200 м с чемпионата мира 2017 года в Будапеште (Венгрия) и чемпионата мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея).
Комментарии
- 11 мая 2022
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
01:23
-
01:01
-
00:56
- 10 мая 2022
-
22:31
-
22:16
-
21:45
-
21:34
-
17:25
-
10:50
-
09:35
- 9 мая 2022
-
21:05
-
21:00
-
20:27
-
19:51
-
19:38
-
19:35
-
18:41
-
18:24
-
17:22
-
16:01
-
15:42
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:45
-
13:01
-
12:12
-
11:43
-
10:49
-
10:01
-
09:53
-
09:34
Партнерский контент