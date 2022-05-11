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Евгений Рылов пояснил, почему не стал оспаривать отстранение за посещение митинга-концерта

Евгений Рылов пояснил, почему не стал оспаривать отстранение за посещение митинга-концерта
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Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов рассказал, почему решил не оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) о его дисциплинарном наказании. Напомним, ранее FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев за посещение концерта-митинга, состоявшегося 18 марта в «Лужниках» и посвящённого годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Решил не подавать апелляцию, так как процесс может затянуться надолго», — приводит слова Рылова ТАСС.

25-летний Рылов – двукратный победитель Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Россиянин стал первым на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также на счету спортсмена две золотые медали на дистанции 200 м с чемпионата мира 2017 года в Будапеште (Венгрия) и чемпионата мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея).

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Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:

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