Юрист объяснила решение Евгения Рылова не оспаривать отстранение FINA

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов решил не оспаривать своё отстранение со стороны Международной федерации плавания (FINA). Ранее FINA дисквалифицировала Рылова на девять месяцев за посещение концерта-митинга, состоявшегося 18 марта в «Лужниках» и посвящённого годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«В связи с решением FINA, что российские соревнования не подпадают под условия дисквалификации, и решением Всероссийской федерации плавания не принимать участия в международных соревнованиях практической ценности обжалования отстранения Рылова не было. Это были бы лишние финансовые траты, которые даже в положительном случае привели бы к тому же результату», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: