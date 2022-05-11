Ронни О’Салливан сказал, сколько ещё лет планирует выступать

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о продолжении карьеры после победы на мировом первенстве 2022 года.
«Мне 46 лет, скоро исполнится 47, но тот факт, что я всё ещё могу побеждать, говорит мне о том, что у меня ещё есть пять неплохих лет. Не думаю, что возможно за одну ночь преодолеть расстояние от победы на чемпионате мира до безызвестности. И это приятно поддерживает уверенность в себе.
Чемпионат мира – очень затяжной турнир. Это похоже на турниры «Большого шлема» в теннисе, когда играют по пять сетов, а не по три. Многие из нас в какой-то момент понимают, что на четвертьфинале у них просто закончились силы», – приводит слова О’Салливана издание Eurosport.
Ранее в интервью О’Салливан рассказал, куда хотел бы перенести ЧМ из Шеффилда.
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