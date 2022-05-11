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Ян Непомнящий вничью сыграл с американцем Фабиано Каруаной на Grand Chess Tour в Бухаресте

Ян Непомнящий вничью сыграл с американцем Фабиано Каруаной на Grand Chess Tour в Бухаресте
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В Бухаресте (Румыния) подошёл к концу шестой тур этапа международной шахматной серии Grand Chess Tour, который завершится 14 мая.

В соревнованиях в нейтральном статусе принимает участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В шестом раунде Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.

В других противостояниях тура американец Леньер Домингес обыграл румына Богдана-Даньела Дяка, а другой американец Левон Аронян одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом.

Остальные партии пятого тура также завершились вничью. Не было выявлено победителя в парах: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Алиреза Фируджа (Франция), Уэсли Со (США) – Рихард Раппорт (Венгрия).

На данный момент лидерство в соревнованиях делят Со и Аронян, набравшие по 4 очка. Непомнящий, в активе которого три балла, идёт четвёртым. В следующем туре россиянин сыграет белыми против Мамедьярова.

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