Лашманова: профессиональный спорт превратился в посмешище

Российская легкоатлетка Елена Лашманова высказалась о допинг-пробах в спорте.



«Надо сказать, люди устали от допинг-разоблачений. И куда спокойнее реагируют, чем раньше. Без особых эмоций. Ну, подставили и подставили, дисквалифицировали и дисквалифицировали… Даже шутят по этому поводу. Мол, скоро пробы 20-летней давности будут доставать. Профессиональный спорт превратился в посмешище», – приводит слова Лашмановой «Столица С».



Напомним, Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Спортсменка будет лишена золотой медали, которую она завоевала на Олимпийских играх 2012 года.

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