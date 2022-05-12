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Лашманова: профессиональный спорт превратился в посмешище

Лашманова: профессиональный спорт превратился в посмешище
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Российская легкоатлетка Елена Лашманова высказалась о допинг-пробах в спорте.

«Надо сказать, люди устали от допинг-разоблачений. И куда спокойнее реагируют, чем раньше. Без особых эмоций. Ну, подставили и подставили, дисквалифицировали и дисквалифицировали… Даже шутят по этому поводу. Мол, скоро пробы 20-летней давности будут доставать. Профессиональный спорт превратился в посмешище», – приводит слова Лашмановой «Столица С».

Напомним, Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Спортсменка будет лишена золотой медали, которую она завоевала на Олимпийских играх 2012 года.

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