Впервые в России состоится открытый чемпионат страны по покеру

Ассоциация операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС) при поддержке Союза участников интеллектуальных игр объявляет о проведении первого открытого чемпионата России по покеру, этапы которого пройдут в четырёх игорных зонах страны.

Чемпионат состоит из четырёх региональных этапов (Russian Poker Cup) и одного финального этапа (Russian Poker Championship).

1. Russian Poker Cup, Сочи, «Казино Сочи» (игорная зона «Красная Поляна») — 20–29 мая 2022 года.

2. Russian Poker Cup, Калининград, «Sobranie» (игорная зона «Янтарная») — 1–10 июля 2022 года.

3. Russian Poker Cup, Алтай, «Altai Palace» (игорная зона «Сибирская монета») — 16–25 сентября 2022 года.

4. Russian Poker Cup, Владивосток, «Tigre de Cristal» (игорная зона «Приморье») — 18–27 ноября 2022 года.

5. Финальный этап Russian Poker Championship 2022 пройдёт в «Казино Сочи» с 16 по 22 декабря 2022 года.

В сетку каждого регионального этапа Russian Poker Cup на постоянной основе включены два главных турнира:

· Texas NL Freezout (Buy-in: 50 000 руб.);

· Omaha PL Freezout (Buy-in: 50 000 руб.).

Russian Poker Championship — ежегодный финальный этап открытого чемпионата России по покеру. В сетку финального этапа Russian Poker Championship также на постоянной основе включены два главных турнира:

· Texas NL Freezout (Buy-in: 100 000 руб.);

· Omaha PL Freezout (Buy-in: 100 000 руб.).

В течение года все игроки, участвующие в главных турнирах региональных этапов (Russian Poker Cup) и главных турнирах ежегодного финального этапа (Russian Poker Championship), в зависимости от занятого места в турнире получают очки, идущие в рейтинг «Игрок года». В конце года в рамках финального этапа чемпионата России (Russian Poker Championship) состоится церемония Russian Poker Awards, на которой по итогам рейтинга пройдёт награждение лучшего игрока года. Кроме того, путём предварительного голосования будут определены победители года в различных номинациях: «Лучший покерный менеджер России», «Лучший покерный журналист», «Лучший этап серии» и др.

Первый региональный этап Russian Poker Cup пройдёт в «Казино Сочи» с 20 по 29 мая 2022 года и будет представлен 27 турнирами в различных дисциплинах.

Победители главных турниров региональных этапов получат кубок и титул «Победитель Кубка России по покеру», денежный приз, а также бесплатное проживание и участие в главном турнире финального этапа Russian Poker Championship в своей дисциплине.