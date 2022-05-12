Дмитрий Свищёв переизбран главой Федерации кёрлинга России

В Москве проходит отчётно-выборная конференция Федерации кёрлинга России (ФКР).



В ходе заседания были заслушаны отчёты исполкома ФКР и Контрольно-ревизионной комиссии ФКР за 2018-2022 годы, а также прошли выборы главы организации. Дмитрий Свищёв, который возглавляет ФКР с 2010 года, единогласно был переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба ФКР на своей странице «ВКонтакте».

За время, которое Свищев руководит федерацией, сборные команды России по кёрлингу поднялись на ведущие строчки мировых рейтингов, поднимались на пьедестал почёта чемпионатов мира и Европы. Свищёв также является председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Кроме того, в ходе отчётно-выборной конференции пройдут выборы исполкома и нового состава контрольно-ревизионной комиссии ФКР.