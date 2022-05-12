«КПРФ» повёл в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Норникелем»
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Стартовали полуфиналы чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче в Норильске московский «КПРФ» нанёс поражение местному «Норникелю» со счётом 3:2. Дубль в составе гостей оформил Баталья. Решающий гол записал на свой счёт Андрей Заболонков. У хозяев отличились Александр Костромин и Алексей Лялин. На 11-й минуте Нандо не реализовал пенальти в ворота «КПРФ».
Второй матч серии до трёх побед пройдёт завтра, 13 мая, также в Норильске.
В другом полуфинале встречаются екатеринбургская «Синара» и «Газпром-Югра» из Югорска.
Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Полуфинал. Первый матч
«Норникель» (Норильск) – «КПРФ» (Москва) – 2:3 (1:3).
Голы: Костромин, 2, Лялин, 44 – Баталья, 9, 10, Заболонков, 15.
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