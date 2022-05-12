«Газпром-Югра» обыграл «Синару» в первом матче полуфинала ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» вышел вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Синарой». В первом матче югорская команда нанесла поражение соперникам из Екатеринбурга со счётом 5:2. Дубль в составе гостей оформил Андрей Афанасьев. Победным стал гол Александра Виноградова. Хозяева забили оба мяча после перерыва.

Второй матч серии до трёх побед пройдёт завтра, 13 мая, на той же площадке.

Ранее завершился полуфинал в другой паре. Московский КПРФ на выезде обыграл «Норникель» со счётом 3:2.

Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Полуфинал. Первый матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) – 2:5 (0:2).

Голы: Соколов, 39, Карпов, 40 – Шистеров, 13, Де Лима, 17, Виноградов, 31, Афанасьев, 45, 48.