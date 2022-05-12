Волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок России, обыграв «Уралочку-НТМК»

В Калининграде определился чемпион России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В пятом, решающем матче финальной серии местный «Локомотив» нанёс поражение «Уралочке-НТМК» со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7). Гостям удалось сравнять счёт и добраться в матче до тай-брейка, но победа осталась за хозяйками паркета, которые защитили титул.

Финальная серия началась с выездной победы «Уралочки», затем два матча (дома и в гостях) выиграл «Локомотив», после чего «Уралочка» сравняла счёт в серии. Противостояние получилось крайне напряжённым. Три из пяти матчей завершились на тай-брейке.

На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Пятый матч

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).

Итоговый счёт в серии – 3-2.