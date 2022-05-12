О’Салливан, ставший чемпионом мира по снукеру в седьмой раз, рассказал о планах на сезон

Британский снукерист Ронни О’Салливан заявил, что намеревается играть практически на всех турнирах в следующем сезоне. Об этом он сообщил после триумфального выступления на чемпионате мира, который проходил в Шеффилде (Англия). Там О’Салливан стал чемпионом мира в седьмой раз.



«Сезон стартует снова в августе. Я буду играть максимально много. В сентябре-октябре возьмусь за дело, буду тренироваться. Намереваюсь выступать практически на всех турнирах.



Очень хорошо, что люди вновь интересуются снукером. Сейчас видны перемены, наш спорт на подъёме. Но выступление на чемпионате мира — это стресс, тяжёлая работа. Тем не менее, она того стоит», — цитирует О’Салливана Daily Express.

Кроме О'Салливана, семь раз чемпионат мира выигрывал лишь Стивен Хендри.