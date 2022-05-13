Юрист объяснил, как Россия оспорила отстранение от Лиги чемпионов в настольном теннисе

Юрист Иван Быковский, представляющий компанию SILA International, рассказал, каким образом удалось оспорить отстранение российских спортсменов от Лиги чемпионов в настольном теннисе.

«От имени Федерации настольного тенниса России наша юридическая фирма подала апелляционную жалобу на это решение, ссылаясь на то, что никаких законных оснований на такое отстранение нет.

Сама формулировка «неприглашение спортсменов» не подразумевает санкции, хотя его последствия более суровые, чем в случае приостановки членства федерации в организации. Даже когда права федерации в организации приостановлены, участие спортсменов в соревнованиях допускается в нейтральном статусе, а ETTU сделали иначе: не стали приглашать спортсменов, но федерацию не отстранили.

Мы аргументировали тем, что регламентирующие документы ETTU такую санкцию не предусматривают. Ссылались на то, что применение подобных мер является дискриминационным по отношению к российским клубам и спортсменам. Они просто играли в настольный теннис, а их отстранили без каких-либо нарушений с их стороны. Эти аргументы были приняты. В решении апелляционной инстанции есть фраза о том, что, по мнению её членов, отстранение российских команд в данном случае является дискриминационным», — сказал Быковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.