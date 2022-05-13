«Создан прецедент». Юрист — о снятии с российских клубов отстранения в настольном теннисе

Юрист Иван Быковский, представляющий компанию SILA International, прокомментировал то, что компании удалось оспорить отстранение российских спортсменов от Лиги чемпионов в настольном теннисе.
«Прецедент, созданный в настольном теннисе, безусловно, может помочь в аналогичных делах в других видах спорта, потому что во многих случаях международные спортивные организации применяли именно такую меру: неприглашение спортсменов к дальнейшим соревнованиям. Такая мера не санкция, не отстранение спортсменов.
При схожих последствиях с юридической точки зрения это два разных концепта – когда накладывается дисциплинарная санкция за какое-то нарушение и когда применяется такая мера воздействия без виновных действий со стороны спортсменов. Во многих случаях федерациям не дали права на защиту, то есть просто издали решение, никого не спросили и никого не послушали. В данном решении апелляционной инстанции ETTU признали избирательный характер этой меры, который отчасти связан с дискриминацией в отношении российских клубов и спортсменов», — сказал Быковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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