В «Уралочке» настаивают на публичном извинении Воронкова перед Айламой Монтальво

Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко заявила, что тренер «Локомотива» Андрей Воронков обязан публично извиниться за свои слова, сказанные в ходе тайм-аута пятого матча финальной серии.

Напомним, во время пятого, решающего матча в Калининграде в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

«Позиция «Уралочки» предельно понятна. Мы считаем, что Андрей Воронков должен также публично на всю страну, как он сделал это во время тайм-аута финального матча, извиниться перед Айламой. Думаю, ВФВ должна обязательно рассмотреть этот момент и сделать какое-то дисциплинарное наказание.

Протест мы ещё не подали, но настаиваем на извинениях. Будем решать вместе с Николаем Васильевичем Карполем, когда он отойдёт от матча. Это очень грубое нарушение международного уровня! Ну просто ведь сволочи! Невозможно, чтобы такое на всю страну произносилось. Нельзя так себя вести тренеру большой команды — это неподобающе. Тем более они стали чемпионами страны. Очень некрасивый поступок со стороны Андрея Воронкова», — сказала Огиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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