В «Уралочке» оценили серебро чемпионата России. В финале команда проиграла «Локомотиву»

Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала выступление команды в завершившемся сезоне. Клуб добрался до финала плей-офф, где уступил в серии «Локомотиву» со счётом 2-3. Таким образом, «Уралочка» завоевала серебряные медали.



«Считаю, мы выступили очень достойно. Серебро — это хороший результат. Чего не хватило в финале на тай-брейке? Наверное, всё-таки не хватило сил. Мы играли весь чемпионат практически одной шестёркой — всегда основным составом, что у нас практически не было замен. Это главная причина», — сказала Огниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Финальная серия началась с выездной победы «Уралочки», затем два матча (дома и в гостях) выиграл «Локомотив», после чего «Уралочка» сравняла счёт в серии. Противостояние получилось крайне напряжённым. Три из пяти матчей завершились на тай-брейке.