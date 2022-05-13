Беременная Дарья Клишина показала пляжное фото из Майами. Евгения Канаева отреагировала

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих соцсетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, показала, как отдыхает на пляже в Майами.

«Всё так быстро становится историей. Важно успеть запечатлеть прекрасные моменты и охладиться в жаркую погоду», — подписала она фото.

На пост отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

«Пупсик такой милый», — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: