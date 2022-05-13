Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Беременная Дарья Клишина показала пляжное фото из Майами. Евгения Канаева отреагировала

Беременная Дарья Клишина показала пляжное фото из Майами. Евгения Канаева отреагировала
Комментарии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих соцсетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, показала, как отдыхает на пляже в Майами.

«Всё так быстро становится историей. Важно успеть запечатлеть прекрасные моменты и охладиться в жаркую погоду», — подписала она фото.

На пост отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

«Пупсик такой милый», — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.

Своё 35-летие Шарапова отметила на Бали. Чем любит заниматься на пляже наша чемпионка Своё 35-летие Шарапова отметила на Бали. Чем любит заниматься на пляже наша чемпионка

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022