Губерниев назвал «позорником» тренера ЖВК «Локомотив», которого заподозрили в расизме

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова. Во время пятого решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.
«Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник! Это женский тренер, блин… Просто позорник…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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